لماذا سارع عون الى "اعلان الحرب"؟

مفاجئا كان توقيت رسالة الرئيس ميشال عون الى اللبنانيين، اكثر من مضمونها الذي بات مكررا على لسان رئيس الجمهورية او عبر مصادره.

وفي المعلومات ان عون انزعج من استثناء النائب جبران باسيل من جولة وزير خارجية مصر، واعتبر الامر رسالة اتهام غير مباشرة لباسيل بالتعطيل.

كما وصلت الى عون بالتوازي اجواء الموقف الفرنسي والاوروبي بتحميل باسيل المسؤولية الاولى عن تعطيل تشكيل الحكومة، فتقصد "اعلان الحرب" في كل اتجاه محلي وخارجي، مستبقا ما يتردد بقوة في الاوساط الديبلوماسية عن عقوبات اوروبية تشبه العقوبات الاميركية يجري الاعداد لها.

وكان لافتا قول عون خلال استقباله الوزير المصري "ان الخروج من الازمة يكون باعتماد القواعد الدستورية والميثاقية وبالتعاون بين جميع الاطراف من دون اقصاء او تمييز"، غامزا من قناة الرئيس الحريري لجهة رفضه التعاون او اللقاء مع باسيل.