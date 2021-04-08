لبنان

لماذا سارع عون الى "اعلان الحرب"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-04-2021 | 09:15
A-
A+
Doc-P-810831-637534663434937088.jpg
Doc-P-810831-637534663434937088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مفاجئا كان توقيت رسالة الرئيس ميشال عون الى اللبنانيين، اكثر من مضمونها   الذي بات مكررا على لسان رئيس الجمهورية او عبر مصادره.

 

وفي المعلومات ان عون انزعج من استثناء النائب جبران باسيل من جولة وزير خارجية مصر، واعتبر الامر رسالة اتهام غير مباشرة لباسيل بالتعطيل.

 

كما وصلت الى عون بالتوازي اجواء الموقف الفرنسي والاوروبي بتحميل باسيل المسؤولية الاولى عن تعطيل تشكيل الحكومة، فتقصد "اعلان الحرب" في كل اتجاه محلي وخارجي، مستبقا ما يتردد بقوة في الاوساط الديبلوماسية عن عقوبات اوروبية تشبه العقوبات الاميركية يجري الاعداد لها.

 

وكان لافتا قول عون خلال استقباله الوزير المصري "ان الخروج من الازمة يكون باعتماد القواعد الدستورية والميثاقية وبالتعاون بين جميع الاطراف من دون اقصاء او تمييز"، غامزا من قناة الرئيس الحريري لجهة رفضه التعاون او اللقاء مع باسيل.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2021-04-08
11:32 | 2021-04-08
11:30 | 2021-04-08
11:12 | 2021-04-08
10:57 | 2021-04-08
10:54 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website