لبنان

مساعي بري مستمرة "عالسكت"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-04-2021 | 09:45
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باتت المساعي الداخلية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل المعضلة الحكومية وحيدة على الساحة، في ظل تعير المساعي الخارجية.

 

وفيما تقول مصادر بري "ان مساعيه لم تلق تجاوباً كاملاً حتى اللحظة في ظل رفع المتاريس السياسية المتقابلة"، جددت القول "ان اعتذار الحريري، في حال حصوله، لن يشكل مدخلاً للحل بل سيزيد الأمور تعقيداً".

 

وعُلم ان بري الذي هو على تواصل دائم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، سعيا لايجاد مخرج، اوفد النائب علي حسن خليل للقاء الحريري قبل يومين، بعيدا من الاعلام، ونقل عن الحريري عدم ممانعته أن يكون وزير الداخلية مسيحيا لكنه مصرّ على ان يسمّيه هو وهذا ما يرفضه عون الذي يصر بدوره على أن يسمّي هو الوزير.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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