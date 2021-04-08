لبنان

اليكم سبب انقطاع الحليب في الأسواق!

Lebanon 24
08-04-2021 | 09:37
A-
A+
Doc-P-810852-637534716390245241.jpg
Doc-P-810852-637534716390245241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن تعليق اضراب قطاع الصيادلة الذي كان مقررا اليوم جاء بعد اتفاق مع وزير الصحة حمد حسن برفع الجعالة على بعض الادوية التي لا ينعكس ارتفاع سعرها على اقتصاد المواطن وفي الوقت نفسه قد تساعد هذه الخطوة الصيادلة على الصمود في وجه الازمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع.

الأمين وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، لفت الى أن التركيز كان على الشريحة "أ" المتصلة بالادوية الزهيدة الثمن والتي قد تشهد ارتفاعا حوالى الالف وخمسمئة ليرة كحد أقصى.

وعن انقطاع الحليب في الأسواق، عزا الأمين المشكلة الى آلية دعم الفواتير المستوردة من قبل مصرف لبنان على سعر الـ 1500 ليرة، حيث يتم تأخير فواتير تلك السلع في المصرف المركزي ما يسبب بانقطاعها في الأسواق.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2021-04-08
11:32 | 2021-04-08
11:30 | 2021-04-08
11:12 | 2021-04-08
10:57 | 2021-04-08
10:54 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website