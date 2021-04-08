لبنان

طوابير سيارات امام مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس - العيرونية (صورة)

Lebanon 24
08-04-2021 | 10:19
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تجمّعت طوابير السيارات، اليوم الخميس، امام مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس العيرونية حيث مكث اصحابها داخلها منذ ليل امس.
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