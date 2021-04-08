لبنان

ملف البواخر تابع: ندى البستاني في القضاء بناءً لطلبها.. وهذا ما سلمته للنائب العام المالي

Lebanon 24
08-04-2021 | 10:57
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كتبت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني على حسابها عبر "تويتر" قائلة: "بناء لطلبي، قابلت اليوم النائب العام المالي وسلّمتو مذكرة بتضّمن تفريغ لتسجيلات صوتية بتمنّى انها تساعد التحقيق بملف البواخر وتبيّن الاجتزاء والتحوير الحاصل من يللي فرغوا هالتسجيلات سابقاً او من يللي نشروها بالاعلام، على أمل ينكشفوا المغرضين بالاعلام والمذنبين الفعليين".

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