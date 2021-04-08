لبنان

هل سيتكرر استهداف الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-04-2021 | 11:32
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قالت مصادر متابعة ان ما حصل بالامس من استهداف صواريخ الدفاع الجوي السورية للطائرات الحربية الاسرائيلية التي تعتدي على الاراضي السورية من الاجواء اللبنانية، قد يشكل بداية مسار جديد من التعامل السوري مع الغارات الاسرائيلية.

اضافت المصادر ان احد اهم بنود اللقاءات التي حصلت في موسكو بين وفد "حزب الله" والقيادة الروسية كان  موضوع الغارات الاسرائيلية على  سوريا وكيفية التصدي لها بشكل جدي وفعال.

وكانت طائرات حربية اسرائيلية قد نفذت غارات على نقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، فقامت الدفاعات الجوية السورية بإستهداف الطائرات  بـ"صواريخ  اس 200" ما ادى الى سقوط الصواريخ  في الداخل اللبناني..

لبنان

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