حادث سقوط رهيب ينهي حياة إبن الـ4 سنوات!

سقط الطفل هـ. ن. (4 سنوات) من بلدة بيت حاويك ـ الضنية من على شرفة منزل عائلته في البلدة، وقد تم نقله بواسطة سيارة إسعاف لجهاز الطوارىء والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا، لكنه ما لبث أن فارق الحياة .