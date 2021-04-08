أسود رداً على جعجع: عزيزي سمير.. لازم تنبسط وتفرح!

ردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "عزيزي سمير اذا خايف يكون التدقيق الجنائي أداة للانتقام السياسي وعم تنبه وتعطي موعظة، لازم تنبسط و تفرح فالتدقيق على الجميع و نحن منهم على اساس نحن فاسدين وانت الثورة والشرف والنزاهة و قطع الطرقات و حرق دواليب، شو المشكلة فليكن التدقيق على الجميع ومن ارتكب فليذهب الى الجحيم".

عزيزي سمير اذا خايف يكون التدقيق الجنائي أداة للانتقام السياسي و عم تنبه و تعطي موعظة، لازم تنبسط و تفرح فالتدقيق على الجميع و نحن منهم على اساس نحن فاسدين و انت الثورة و الشرف و النزاهة و قطع الطرقات و حرق دواليب،شو المشكلة فليكن التدقيق على الجميع و من ارتكب فليذهب الى الجحيم

— ziad assouad (@ZiadAssouad) April 8, 2021

وكان جعجع قال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "إن التدقيق الجنائي هو واجب الوجوب بعد كل الذي مرّ على لبنان من ويلات ومآس وكوارث، وهذا ما دفعنا منذ العام 2017 إلى الدفع قدما باتجاه الوصول إلى هذا التدقيق، مع فارق اننا نتحدث عن تدقيق جدي وفعلي يبدأ من مصرف لبنان".

وأضاف: "ولكن يبقى السؤال الأساسي لماذا لا يقدم فخامة رئيس الجمهورية من خلال حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تضمه مع حلفائه فقط لا غير، لماذا لا يقدم على اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المطلوبة في حال كان فخامته جديا في ما يطرحه؟".