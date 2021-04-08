لبنان

أسود رداً على جعجع: عزيزي سمير.. لازم تنبسط وتفرح!

Lebanon 24
08-04-2021 | 12:38
A-
A+
Doc-P-810927-637534823570238307.jpg
Doc-P-810927-637534823570238307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "عزيزي سمير اذا خايف يكون التدقيق الجنائي أداة للانتقام السياسي وعم تنبه وتعطي موعظة، لازم تنبسط و تفرح فالتدقيق على الجميع و نحن منهم على اساس نحن فاسدين وانت الثورة والشرف والنزاهة و قطع الطرقات و حرق دواليب، شو المشكلة فليكن التدقيق على الجميع ومن ارتكب فليذهب الى الجحيم".

عزيزي سمير اذا خايف يكون التدقيق الجنائي أداة للانتقام السياسي و عم تنبه و تعطي موعظة، لازم تنبسط و تفرح فالتدقيق على الجميع و نحن منهم على اساس نحن فاسدين و انت الثورة و الشرف و النزاهة و قطع الطرقات و حرق دواليب،شو المشكلة فليكن التدقيق على الجميع و من ارتكب فليذهب الى الجحيم

وكان جعجع قال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "إن التدقيق الجنائي هو واجب الوجوب بعد كل الذي مرّ على لبنان من ويلات ومآس وكوارث، وهذا ما دفعنا منذ العام 2017 إلى الدفع قدما باتجاه الوصول إلى هذا التدقيق، مع فارق اننا نتحدث عن تدقيق جدي وفعلي يبدأ من مصرف لبنان".

وأضاف: "ولكن يبقى السؤال الأساسي لماذا لا يقدم فخامة رئيس الجمهورية من خلال حكومة تصريف الأعمال الحالية التي  تضمه مع حلفائه فقط لا غير، لماذا لا يقدم على اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المطلوبة في حال كان فخامته جديا في ما يطرحه؟".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2021-04-08
16:27 | 2021-04-08
16:07 | 2021-04-08
16:02 | 2021-04-08
16:00 | 2021-04-08
15:41 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website