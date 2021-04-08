إرجاء إصدار الحكم في حق الحاج وغبش الى 13 نيسان





أرجأ رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف، الى 13 نيسان الجاري جلسة إصدار الحكم بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش في ملف فبركة تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي للفنان المسرحي زياد عيتاني، وذلك بعد أن قرر لطوف الإستملع الى إفادة عيتاني كشاهد متضرر.