لبنان

القائم بالأعمال في السفارة البريطانية بعد لقاء وزني: التدقيق الجنائي أحد مكونات التوصل لحل مع صندوق النقد

Lebanon 24
08-04-2021 | 13:07
A-
A+
Doc-P-810937-637534840477498781.jpg
Doc-P-810937-637534840477498781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزبر المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني رئيس البعثة والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية مارتن لونغدن وتم البحث في الأوضاع المالية في لبنان لا سيما موضوع التدقيق الجنائي والعلاقات الثنائية اللبنانية – البريطانية. 
وبعد الاجتماع صرّح لونغدن بالتالي:
" تباحثت مع الوزير وزني في مجموعة واسعة من المسائل والتحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها لبنان حالياً والحاجة الملحة إلى حل سياسي لهذه المشاكل بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة. كما تطرّقنا إلى مسألة الدعم والخيارات المتاحة للحكومة في هذا المجال، وإلى التطورات المتعلقة بالتدقيق الجنائي الذي يعتبر ضرورياً وموضوع الساعة وهذا ما ذكره أمس رئيس الجمهورية”. 
وأضاف لونغدن: " إنني أكرّر موقف المملكة المتحدة الداعم للتدقيق الجنائي الذي يشكّل أحد المكونات الأساسية للتوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي ويحدث فرقاً في لبنان." 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2021-04-08
16:27 | 2021-04-08
16:07 | 2021-04-08
16:02 | 2021-04-08
16:00 | 2021-04-08
15:41 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website