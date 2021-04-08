لبنان

ملثّمون سرقوا مبلغاً من المال.. و"المعلومات" توقفهم بأقلّ من 24 ساعة

Lebanon 24
08-04-2021 | 13:01
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صـدر عـــــن المـديريـة العـامـة لقـوى الأمـن الداخـلي شعبـة العلاقـات العامة البـــــلاغ التــــالـي:

ادّعى أحد المواطنين ضد مجهولين بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل محلّه المُعدّ لبيع أدوات زراعية في بلدة خِربة سلم قضاء بنت جبيل، بواسطة الكسر والخلع، مقدّراً قيمة المسروقات بـ /13/ ألف دولار أميركي، و65 مليون ل. ل.
 على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وبنتيجة المتابعة الحثيثة توصّلت إلى تحديد هوية المشتبه بهم: 
- ي. ق. (مواليد عام 1993، لبناني)
- و. ك. (مواليد عام 1992، لبناني)
- ع. س. (مواليد عام 1992، لبناني)
وهم من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدّرات.
في خلال أقل من /24/ ساعة، تمكّنت دوريات الشّعبة من توقيفهم في بلدة ياطِر.
 بالتحقيق معهم، أنكروا في البداية علاقتهم بالأمر، وبعد مواجهتهم بالأدلّة التي تُثبِت تورّطهم عادوا واعترفوا بالتخطيط للسّرقة فيما بينهم ومن ثمّ تنفيذها، وأنّهم تقاسموا الأموال المسروقة في منزل أحدهم، وعمدوا إلى إحراق الأقنعة والألبسة التي كانوا يرتدونها أثناء السرقة، كما اعترفوا بترويج المخدّرات وتعاطيها. 
بتفتيش منازلهم، ضُبِط قسم من المبالغ المالية المسروقة وسيّارة اشتراها أحدهم بجزءٍ من هذه الأموال.
 أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 
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