لبنان

تحليق للطيران الاسرائيلي فوق حاصبيا العرقوب جزين وبيروت وضواحيها

Lebanon 24
08-04-2021 | 13:07
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سجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على ارتفاع منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.

كما سجل تحليق كثيف للطيران الحربي المعادي فوق منطقة جزين وعلى علو متوسط.

كما حلق الطيران المعادي فوق بيروت وضواحيها.
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