الجميل يلتقي سفير بلغاريا



التقى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل سفير بلغاريا في لبنان بويان بيليف بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله وجرى بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين