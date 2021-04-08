لبنان

محكمة التمييز الجزائية ردت طلبي الصحناوي

Lebanon 24
08-04-2021 | 13:25
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ردت محكمة التمييز الجزائية، اليوم المراجعة المقدمة من رئيس مجلس إدارة SGBL أنطون الصحناوي ومدير العمليات النقدية في المصرف كريم خوري بخصوص نقل دعوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومصارف وصرافين من أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون إلى محكمة أخرى.
 وكانت القاضية عون قد إستمعت إلى كل من الصحناوي وخوري بصفة شاهد مما لا يخولهما التقدم بطلب النقل المذكور.
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