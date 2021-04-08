لبنان

البنك الدولي عن تلقيح النواب: هذه المسألة باتت وراءنا

Lebanon 24
08-04-2021 | 14:10
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عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا في مكتبه في الوزارة مع مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار تم في خلاله تقييم مرحلة التعاون السابقة والبحث في الخطة الوطنية للتلقيح ومصادر اللقاحات.

وفي ختام الإجتماع عقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا إستهله الوزير حسن بالتأكيد "أننا على تماس دائم ومتابعة مباشرة مع البنك الدولي مع السيد ساروج وفريق عمله المواكبين لكل نشاطات الوزارة. وكان الإجتماع مناسبة ببعدين أولا لتقييم مرحلة التعاون السابقة بكل الدعم الذي قدمه البنك الدولي من تسهيلات بالتعاطي خصوصا بتنمية المستشفيات الحكومية وتجهيزها ومتابعتها، وثانيا لتقييم الخطة الوطنية والتطبيق الذي يحصل في حملة اللقاحات في مختلف المناطق اللبنانية خصوصا أن هناك بعض المشاكل اللوجستية التي تحصل وكيف تتعاطى معها وزارة الصحة، إضافة إلى الإضاءة على بعض مصادر اللقاحات وكيفية إدارة اللقاحات التي تأتي لتخدم الخطة الوطنية ببعدها الشفاف والعادل ليطال أكثر فئات مهددة أو مستهدفة من خلال الحملات".

وأكد الوزير حسن "أن التعاون الوطيد والمستمر مع البنك الدولي هو ضمانة لوزارة الصحة العامة لتحقق استراتيجية الخطة الوطنية للقاح في حماية مختلف الشرائح أو المقيمين من لبنانيين وغيرهم وتنجح في أن توفرمع البنك الدولي الأمن الصحي الواجب في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".

كومار
بدوره، أبدى كومار تقديره لـ"جدية التعاون بين البنك الدولي ووزارة الصحة اللبنانية في سبيل حماية ارواح اللبنانيين من جائحة كورونا". وقال: "نحن نعمل مع وزارة الصحة لتأمين الدعم التقني والمالي للوصول الى خطة ملائمة في حملة اللقاحات وتأمين اللقاحات لهذا البلد من خلال الدعم المادي".

أضاف: "استطعنا تأمين الدعم في التحضير للخطة الوطنية للتلقيح كما أمنا التمويل في موضوع لقاحات فايزر ونحن جاهزون في اي دعم اضافي قد تحتاجه وزارة الصحة من لقاحات اضافية او مستلزمات اخرى في موضوع حملة اللقاحات الوطنية في لبنان".

وتابع: بناء على التقارير التي وردتنا من خلال المراقبين المستقلين، فان حملة التلقيح في لبنان تسير بشكل جيد وهي حملة عادلة والمؤشرات جيدة على صعيد الطاقم الطبي والتمريضي الى جانب كبار السن، لكن هذا يتطلب ايضا ان يتسجل الناس في المنصة بانتظار دورهم وان يلتزموا بعملية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واتباع الارشادات والملاحظات التي تصدرها وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية ونحن سعداء بحملة وزارة الصحة في موضوع اللقاح".

وأكد كومار "أن كل دول العالم تواجه تحديات. ولقائي اليوم مع وزير الصحة تمحور حول البحث في كيفية النجاح المستقبلي للبنان على صعيد حملة اللقاحات لحماية حياة اللبنانيين ليتم بعدها فتح البلد على الصعيد الاقتصادي وهو امر يساعد على خلق مزيد من فرص العمل واستمرار الاعمال في البلد وهو امر بالغ الاهمية، وانا ابلغت الوزير عن دعمنا التام له ولفريقه تجاه كل ما يجب فعله للاستمرار بهذه الحملة".

أسئلة
وردا على سؤال عن العدد المحدود للقاحات الذي تستلمه وزارة الصحة العامة وإمكان المساعدة لزيادة العدد، أجاب كومار:" أن البنك الدولي دعم ما مجموعه مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر للبنان ونحن حصلنا على طلب لـ 750 الف لقاح اضافي من فايزر ونحن وافقنا على تأمينها ما سيجعل اجمالي عدد اللقاحات التي دعمها البنك الدولي حوالي 2.5 مليون جرعة. اما اذا كانت هناك حاجة للمزيد من الجرعات فالامر لا يتوقف عند الاموال بل مدى امكانيتنا للحصول على جرعات اضافية. فاذا كانت تلك الجرعات متوافرة وحصلنا على طلبيات اضافية من قبل وزارة الصحة فنحن سنكون سعداء لتلبيتها".

أضاف: "أن البنك الدولي كذلك يدعم ويساعد وزارة الصحة في تقديم ما تحتاجه في مسألة التلقيح والتحديات امامنا هي اولا الحصول على لقاحات اضافية للقطاعين العام والخاص وثانيا ان يقوم الناس بالتسجيل لتلقي اللقاح وان يقدموا على تلقيه لان هذا الامر بالغ الاهمية".

وأشار إلى "أن وزير الصحة ذكر له أن مليون شخص فقط سجلوا اسماءهم وهذا عدد قليل فنحن بحاجة الى ان يتسجل الجميع وان ينتظروا دورهم".

وعما إذا تم تجاوز مسألة تلقيح نواب، قال كومار:" إن المسألة أصبحت وراءنا. وكما ذكرت قبل قليل، إذا نظرنا نظرة عامة إلى حملة التلقيح نرى أنها جيدة جدا. وكذلك أداء وزارة الصحة العامة، والمواطنون اللبنانيون الذين ألتقي بهم يبدون رضاهم عن مسار الحملة".
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