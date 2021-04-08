الجيش: 4 خروق جوية فوق مختلف المناطق

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 8 / 4 /2021 الساعة 11.05 ولغاية الساعة 21.50 تم تسجيل /4/ خروق جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".