زكي من عين التينة: الافكار التي يطرحها بري جيدة وتشكل مخرجا طيبا للازمة الحالية

استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الموضوع الحكومي وبعد اللقاء الذي إستمر زهاء ساعة.وقال السفير زكي بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري ونقلت اليه تحيات معالي الامين العام للجامعة ورغبة الجامعة العربية رؤية نهاية لهذه الازمة السياسية المستمرة المتمثلة بتشكيل الحكومة في لبنان وعرضت مع دولة الرئيس الوضع بكافة تفاصيله ووضعني بالافكار التي طرحها وهي جيدة جدا وتحظى بتوافق عريض في الشارع السياسي اللبناني ونعتقد أن الامر يتطلب دائما كما نقول وضع المسؤولية الوطنية فوق كل الاعتبارات الضيقة حتى يمكن مساعدة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني للخروج من المأزق الحالي الذي نرى انه يؤثر بشكل شديد السلبية على الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين وهو أمر ينبغي ان لا يستمر اكثر من ذلك، هناك حوار مستمر مع الرئيس بري حول اطروحته للحل والافكار التي قدمها وان شاء الله الجامعة مستمرة في اتصالاتها مع الاطراف السياسية لكي نساعد بكل ما امكننا ذلك للخروج من المأزق الحالي الى منطقة ارحب يستطيع من خلالها الرئيس المكلف بان يشكل حكومة باسرع وقت ممكن".ورداً على سؤال عن العراقيل التي تعيق تشكيل الحكومة والاجواء التي لمسها في بعبدا ؟ قال زكي : نحن لا نحمل مبادرة ولا نضغط على الاطراف لكن نحن منزعجون و قلقون من الوضع في لبنان إن سياسيا أو اقتصاديا وكما قلنا سابقا نأمل من الجميع ان يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الاخرى الافكار المطروحة حاليا وبالذات تلك التي طرحها الرئيس نبيه بري هي أفكار يبنى عليها ويمكن ان تشكل مخرجاً طيباً للازمة الحالية وطبعا ذلك يجب ان يكون موضع توافق كل الاطراف السياسية ، وحتى الان لا يحوز على هذا التوافق ، وربما مهمتنا في الجامعة المساعدة للوصول الى هذا التوافق حتى نخرج من المأزق الحالي.واضاف زكي: "نحن نعمل تحت المظلة العربية وفقاً لقرارات مجلس الجامعة والخط السياسي الذي ترسمه الجامعة وقراراتها وبالتالي الوضع الذي نعمل عليه هو تنفيذ فكرة تُخرج المأزق السياسي الحالي من الوضع الذي هو فيه والإضافة التي أود التأكيد عليها هي أن الجامعة العربية قد سبق وأيدت المبادرة الفرنسية ولا ضير في ذلك ، حكومة إختصاصيين تعمل لانقاذ البلد من الوضع الاقتصادي الحالي وهذه أفكار لا بأس فيها وهي متوافق عليها عربياً ، اما كيف يحدث ذلك ؟ هنا نتدخل لنساعد في الحلحلة".وبعد الظهر التقى رئيس المجلس رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية النائب فريد البستاني بحضور مقرر اللجنة النائب علي بزي حيث جرى البحث بشؤون تشريعية وعمل اللجنة.