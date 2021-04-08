تمارين تدريبية للجيش في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان، أن "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 9 و 10/4/2021 ما بين الساعة 7.00 و 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

كما اعلنت في بيان أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 5/4/2021 ولغاية 9/4/2021 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

وفي بيان آخر، أعلنت أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 5/4/2021 ولغاية 7/5/2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".

وفي بيان رابع، أعلنت أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/4/2021 ما بين الساعة 8.00 و 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة، أفقا، اللقلوق وحقل تدريب "تم رطيبة"، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".

وفي بيان خامس، أعلنت أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 29/3/2021 ولغاية 9/4/2021 بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".