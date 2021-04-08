الجيش يضبط كمية من المازوت والتبغ المهرب في رأس بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 8 /4 /2021، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة رأس بعلبك مواطناً أثناء محاولته تهريب 2200 ليتر من مادة المازوت بواسطة سيارة "فان" باتجاه الأراضي السورية، كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة عين الحلوة أحد الفلسطينيين لحيازته كمية من التبغ المهرب.سلم الموقوفان مع المضبوطات الى المراجع المختصة.