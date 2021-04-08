لبنان

فريد الخازن: فرنسا تنسق مع أميركا لعقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة

Lebanon 24
08-04-2021 | 18:37
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غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر "تويتر" قائلاً: "فرنسا تعمل بشكل حاسم وبالتنسيق مع الولايات المتحدة على عقوبات ستطال شخصيات تعتبرهم معرقلين لتشكيل الحكومة وأغلبهم ينتمون الى جهة سياسية معينة. بدأ التلميح في الاعلام وسيبدأ التنفيذ في وقت ليس ببعيد".
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