رسالة من الحريري إلى عون.. إليكم التفاصيل

توجّه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وقال: "التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعالٍ وسليم يحتاج إلى حكومة".وتابع الحريري عبر تلفزيون "الجديد" قائلاً: "أستغرب تغييب الرئيس عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد إلى حكومة جديدة".فيما لفتت مصادر مطّلعة على أجواء بيت الوسط للجديد إلى أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هدف من خلال مناورته إلى تحقيق مكاسب شخصية تتمثل في التقاط صورة له مع الرئيس الفرنسي وزيارة دولة مهمة مثل فرنسا لأوّل مرة بعد فرض عقوبات أميركية عليه.