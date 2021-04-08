لبنان

تصريح هام من وزير الصحة بشأن لقاح أسترازينيكا.. هذا ما قاله

Lebanon 24
08-04-2021 | 20:55
A-
A+
Doc-P-811056-637535121838053308.jpg
Doc-P-811056-637535121838053308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، شربل وهبه وفارتينيه أوهانيان، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وبترا خوري.

وبعد الاجتماع، قال حسن: "بعد دراسة التوصيات التي صدرت عن اللجنة الفنية لفيروس كورونا ونتيجة لمراقبة الحالات التي استجدت في المناسبات الاجتماعية والدينية وبعض الأعياد، تبين وجود ارتفاع بعدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين الإجراءات الوقائية. وبالتزامن مع إطلاق حملة اللقاحات التي بدأت تعطي إشارات إيجابية، نتمنى على المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك والأعياد الالتزام التام والتسجيل على منصة التلقيح".

أضاف: "بغض النظر عن نوع اللقاح، تبقى مرجعيتنا منظمة الصحة العالمية، فهي أوصت بأن لتلقي لقاح أسترازينيكا فوائد أكثر من عدمه، وأن الحالات التي ظهرت عليها عوارض بلغت 18 حالة من بين 34 مليون شخص تلقوا هذا اللقاح حول العالم".

وتابع: "لم يسجل على الصعيد اللبناني دخول أي حال إلى المستشفى من بين 8 آلاف مواطن تلقوا لقاح أسترازينيكا"


وأشار إلى أن "هبة 50000 لقاح سينوفارم وصلت من الصين، بالتزامن مع وضع خطة سريعة لتلقيح القطاع العام والأجهزة الأمنية والقطاع التربوي وبعض المؤسسات العامة"، مشددا على أن "77 في المئة من المسجلين على المنصة من الفئة العمرية ما فوق ال75 سنة تلقوا اللقاح، إضافة إلى 72 في المئة من العاملين في القطاع الصحي".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:22 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:16 | 2021-04-09
01:00 | 2021-04-09
00:54 | 2021-04-09
00:49 | 2021-04-09
00:27 | 2021-04-09
00:13 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website