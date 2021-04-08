مقتل شاب في إطلاق نار في منطقة القصر الهرمل

لقي الشاب (م.ي) حتفه بعد أن أصيب بطلقات نارية حيث تم نقله إلى مستشفى البتول في الهرمل لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.



وفي المعلومات أن الإصابة ناتجة عن إطلاق نار حصل في منطقة القصر الحدودية جراء خلافات بين مهربين، وتعمل القوى الأمنية على التحقيق في الحادث.