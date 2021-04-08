لبنان

انتقاد

Lebanon 24
08-04-2021 | 23:58
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ينتقد رواد وزارة خدماتية كبرى، بطء الأداء، وضعف الحرفية، في تلبية احتياجات المهنيين والمواطنين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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