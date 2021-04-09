صراع خيارات ووجود سياسي بين الحريري وباسيل

رأت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية ان "الحكومة العتيدة نهاية الوجود السياسي لجبران باسيل، في حال شكلها الحريري بمعزل عنه، وحكومة خروج للحريري من المشهد اللبناني، في حال ترك زمامها بيد باسيل"!