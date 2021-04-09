لبنان

الجيش يوقف ٤ مطلوبين في باب التبانة

Lebanon 24
09-04-2021 | 01:16
A-
A+
Doc-P-811120-637535278288205378.jpeg
Doc-P-811120-637535278288205378.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الجيش اللبناني ينفذ سلسلة مداهمات في منطقة التبانة ويقوم بتوقيف ٤ مطلوبين حتى الان.

والموقوفون جميعاً صادر بحقهم مذكرات توقيف من قبل القضاء
مواضيع ذات صلة
توتر كبير في بلدة لبنانية.. اطلاق نار كثيف والجيش يتدخل
lebanon 24
09/04/2021 04:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الهولندي في لبنان
lebanon 24
09/04/2021 04:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما أضاء "لبنان 24" على التجاوزات.. الجيش والقوى الامنية يتحركان
lebanon 24
09/04/2021 04:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال استقباله نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة: لبنان حريص على تعزيز التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" لتثبيت الاستقرار في الجنوب
lebanon 24
09/04/2021 04:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:22 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:28 | 2021-04-09
04:27 | 2021-04-09
04:26 | 2021-04-09
04:24 | 2021-04-09
02:08 | 2021-04-09
01:32 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website