لبنان

دياب غير متحمّس

Lebanon 24
09-04-2021 | 04:24
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يُنقل أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب غير متحمّس لجلسة لمجلس الوزراء كما دعاه رئيس الجمهورية، لأنّه يدرك أنّ مَن طلبها يدفعه الى الصدام مع بيئته الحاضنة.
المصدر: النهار
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