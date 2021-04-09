يُنقل أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب غير متحمّس لجلسة لمجلس الوزراء كما دعاه رئيس الجمهورية، لأنّه يدرك أنّ مَن طلبها يدفعه الى الصدام مع بيئته الحاضنة.