17
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أي صاروخ
Lebanon 24
09-04-2021
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكدت جهات امنية ان الصاروخ الذي انفجر فجر الخميس فوق منطقة الجنوب لم يكن مصدره الدفاعات الجوية السورية.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية للـmtv: عون إتصل بالأسد للبحث في ملف ترسيم الحدود مع سوريا ولبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه
Lebanon 24
وزير الخارجية للـmtv: عون إتصل بالأسد للبحث في ملف ترسيم الحدود مع سوريا ولبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه
09/04/2021 07:50:36
09/04/2021 07:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تسلم جثث الشقيقات اللبنانيات الـ3 اللواتي فقدنّ قبل نحو أسبوع وعثر عليهن على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية إلى لبنان (سانا)
Lebanon 24
سوريا تسلم جثث الشقيقات اللبنانيات الـ3 اللواتي فقدنّ قبل نحو أسبوع وعثر عليهن على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية إلى لبنان (سانا)
09/04/2021 07:50:36
09/04/2021 07:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تقضم بحر لبنان... ووزير الخارجية: "مبالغات"
Lebanon 24
سوريا تقضم بحر لبنان... ووزير الخارجية: "مبالغات"
09/04/2021 07:50:36
09/04/2021 07:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا: استحقاق داهم
Lebanon 24
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا: استحقاق داهم
09/04/2021 07:50:36
09/04/2021 07:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سوريا
تابع
الأكثر قراءة
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
Lebanon 24
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
18:20 | 2021-04-08
08/04/2021 06:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
Lebanon 24
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
19:22 | 2021-04-08
08/04/2021 07:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل: أصالة تزوجت نائباً أصغر منها.. وهذه الصورة الأولى للعريس
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل: أصالة تزوجت نائباً أصغر منها.. وهذه الصورة الأولى للعريس
09:00 | 2021-04-08
08/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باسيل لفرنسا annulée... والحكومة "طارت" ولا حلّ إلا بالعقوبات؟!
Lebanon 24
زيارة باسيل لفرنسا annulée... والحكومة "طارت" ولا حلّ إلا بالعقوبات؟!
15:30 | 2021-04-08
08/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتخطّى عتبة الـ 12 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته صباح اليوم الخميس
Lebanon 24
الدولار يتخطّى عتبة الـ 12 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته صباح اليوم الخميس
08:57 | 2021-04-08
08/04/2021 08:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-04-09
جولة الصباح الاخبارية: التأليف يعود الى المربع الأول... الوساطة العربية تفشل في مهدها والعقوبات الاوروبية تتحضر
05:50 | 2021-04-09
العقوبات الاوروبية: تشاور حول "الأسماء ونوع العقوبات" والبداية من "منع السفر"!
06:20 | 2021-04-09
اجتماع السرايا يؤمّن التوافق على تعديل الحدود الجنوبيّة: نسف المفاوضات مع العدوّ؟
06:57 | 2021-04-09
هيئات دينية وشعبية في طرابلس: لن نلتزم بقرار منع التجول في رمضان
06:54 | 2021-04-09
ماكرون هدَّد... فَردَّ عون: "مِش أنا"!
06:37 | 2021-04-09
مصادر الحريري: الحسيني خير شاهد ان عون "عدو معلن" للطائف
فيديو
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
21:00 | 2021-04-08
09/04/2021 07:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
18:00 | 2021-04-08
09/04/2021 07:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد تحبس الأنفاس.. لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد تحبس الأنفاس.. لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى في تركيا (فيديو)
15:00 | 2021-04-08
09/04/2021 07:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact