لبنان

أي صاروخ

Lebanon 24
09-04-2021 | 04:27
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اكدت جهات امنية ان الصاروخ الذي انفجر فجر الخميس فوق منطقة الجنوب لم يكن مصدره الدفاعات الجوية السورية.
المصدر: النهار
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