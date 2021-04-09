سلام داخلي

يقول وزير سابق ورئيس تيار سياسي في مجالسه إنّه يشعر بسلام داخلي في هذه المرحلة ولا يريد الصدام مع أحد، لا سيما ضمن طائفته، باعتبار ذلك بالنسبة إليه خطاً أحمر.