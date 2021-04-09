لبنان

سلام داخلي

Lebanon 24
09-04-2021 | 04:28
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يقول وزير سابق ورئيس تيار سياسي في مجالسه إنّه يشعر بسلام داخلي في هذه المرحلة ولا يريد الصدام مع أحد، لا سيما ضمن طائفته، باعتبار ذلك بالنسبة إليه خطاً أحمر.
المصدر: النهار
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