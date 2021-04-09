لبنان

لهذا السبب ارجأ مؤتمره الصحافي

Lebanon 24
09-04-2021 | 04:39
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يتردد أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية قام بتأجيل مؤتمره الصحافي حتى يوم الثلثاء المقبل تجاوباً مع مساعي مرجعية معنية، بحيث يصرّ العلية على اعتذار نائب حزبي سبق له أن تطاول عليه لصرف النظر عن مؤتمره الصحافي.
المصدر: نداء الوطن
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جان العلية

مؤتمر صحافي

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