لهذا السبب ارجأ مؤتمره الصحافي

يتردد أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية قام بتأجيل مؤتمره الصحافي حتى يوم الثلثاء المقبل تجاوباً مع مساعي مرجعية معنية، بحيث يصرّ العلية على اعتذار نائب حزبي سبق له أن تطاول عليه لصرف النظر عن مؤتمره الصحافي.