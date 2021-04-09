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لبنان
هبة روسية
Lebanon 24
09-04-2021
|
04:41
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أفادت مصادر متابعة أنّ روسيا ستقدم هبة للبنان هي عبارة عن 400 ألف لقاح سبوتنيك، ما دفع وزارة الصحة إلى المسارعة في تصريف لقاحات استرازينيكا المتوافرة لديها.
المصدر: نداء الوطن
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