أفادت مصادر متابعة أنّ روسيا ستقدم هبة للبنان هي عبارة عن 400 ألف لقاح سبوتنيك، ما دفع وزارة الصحة إلى المسارعة في تصريف لقاحات استرازينيكا المتوافرة لديها.

