لبنان

هبة روسية

Lebanon 24
09-04-2021 | 04:41
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أفادت مصادر متابعة أنّ روسيا ستقدم هبة للبنان هي عبارة عن 400 ألف لقاح سبوتنيك، ما دفع وزارة الصحة إلى المسارعة في تصريف لقاحات استرازينيكا المتوافرة لديها.
المصدر: نداء الوطن
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