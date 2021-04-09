لبنان

اعتراض لوزير الطاقة

Lebanon 24
09-04-2021 | 04:43
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اعترض وزير الطاقة والمياه على تجديد عقود عدد من المستشارين المعينين من قبل مجلس الإنماء والاعمار لحساب بعض مؤسسات المياه نظراً لعدم الحاجة اليهم والمبالغة في تحديد أتعابهم الشهرية بالدولار.
المصدر: نداء الوطن
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