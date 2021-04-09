اعتراض لوزير الطاقة

اعترض وزير الطاقة والمياه على تجديد عقود عدد من المستشارين المعينين من قبل مجلس الإنماء والاعمار لحساب بعض مؤسسات المياه نظراً لعدم الحاجة اليهم والمبالغة في تحديد أتعابهم الشهرية بالدولار.

