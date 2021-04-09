دياب إلى العراق لتوقيع اتّفاق استيراد النفط

كتبت "الأخبار": يزور الرئيس حسان دياب العراق في 17 و18 نيسان الحالي، على رأس وفد وزاري مؤلّف من وزراء: الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة للبحث في مجال التعاون الثنائي بين البلدين وتوقيع اتفاقات. وبحسب المعلومات لـ"الأخبار"، فإن الزيارة ستتضمّن توقيع اتفاق مبدئي للحصول على 500 ألف طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية، ثم أكثر من مليونَي طن. وبعد التوقيع بالأحرف الأولى، ستتولّى لجان مشتركة وضع الاتفاق النهائي تمهيداً لإقراره. كما يتوقع أن يعرض الوزراء المعنيّون على نظرائهم العراقيين، فرص التعاون في مجالات مختلفة، وبحث إمكانية توسيع اتفاقية التعاون.