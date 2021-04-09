لبنان

مصادر بعبدا: لا حكومة في الافق

Lebanon 24
09-04-2021 | 06:28
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نقلت " البناء" عن مصادر مقرّبة من بعبدا أن «رئيس الجمهورية حريص على تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، لكن الآخرين لا يريدون تأليفها، في اشارة الى الرئيس المكلف»، مضيفة أن «لا حكومة في الأفق في ظل التعقيدات التي استجدت».
 
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