مصادر بعبدا: لا حكومة في الافق

نقلت " البناء" عن مصادر مقرّبة من بعبدا أن «رئيس الجمهورية حريص على تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، لكن الآخرين لا يريدون تأليفها، في اشارة الى الرئيس المكلف»، مضيفة أن «لا حكومة في الأفق في ظل التعقيدات التي استجدت».