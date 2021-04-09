لبنان

مصادر الحريري: الحسيني خير شاهد ان عون "عدو معلن" للطائف

Lebanon 24
09-04-2021 | 06:37
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ردت مصادر "بيت الوسط" على اتهام مصادر رئيس الجمهوري الحريري "بايهام الدول العربية بوجود خطر على اتفاق الطائف".

وقالت المصادر: «نكتفي بإحالتها الى كلام الرئيس الحسيني، وخصوصاً: هذا المسار يُثبت بالوقائع أن نقطة ارتكاز الانقلاب المستدام على الدستور ‏هو ميشال عون – الجنرال ثم الرئيس – الذي يتميّز عن الآخرين، كما يختم السيّد، ‏بأنه «عدوّ معلن» للطائف، وإلاّ كان من واجبه بوصفه رئيساً للجمهورية «أن يحيل ‏جبران باسيل الى النيابة العامة وأن يزجّه في السجن بتهمة الخيانة العظمى عندما ‏وصف الدستور بـ»النتن». فرئيس الجمهوريّة هو الوحيد الذي يحلف اليمين على ‏الدستور وعلى الإخلاص له واحترامه، ما يشبه الحَلَف بالله العظيم».
المصدر: المركزية
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