لبنان

هيئات دينية وشعبية في طرابلس: لن نلتزم بقرار منع التجول في رمضان

Lebanon 24
09-04-2021 | 06:57
A-
A+
Doc-P-811173-637535484417714589.jpg
Doc-P-811173-637535484417714589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت دموع الاسمر في " الديار": توقفت هيئات دينية وشعبية متنوعة في طرابلس امام قرار منع التجول من الساعة السابعة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا طوال شهر رمضان ، موقف الرافض والمتمرد على هذا القرار قبل العمل به، ولفتت هذه الهيئات الى انها ستتعامل معه كأنه غير موجود، وهي بالاساس لم تتعامل هذه الهيئات ومعظم الشرائح الشعبية في طرابلس مع اجراءات التعبئة العامة في مواجهة كورونا تعاملا جديا فبقيت القرارات حبرا على ورق باستهتار متواصل لها ولا مبالاة حيال اجراءات الوقاية من الوباء.

فقد افادت مصادر طرابلسية ان المساجد ستقيم الصلوات كالمعتاد خاصة صلاة التراويح بالرغم من قرار المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان الذي قضى باختصار التراويح ومنع الوضوء في المساجد وشرط احضار سجادة الصلاة مع ارتداء الكمامة ومنع الاعتكاف في المساجد، لكن يبدو ان هذه القرارات لن تحظى بالالتزام الكامل.

هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فقد رأت الاوساط التجارية والشعبية الطرابلسية ان منع التجول في شهر رمضان من الساعة السابعة أمر يصعب تتفيذه في طرابلس المدينة التي اعتادت ان تتحول شوارعها وحاراتها ومناطقها الى خلية نحل بعد افطار كل يوم، وان المحلات التجارية تفتح ابوابها ليلا وهو الشهر الذي ينتظره التجار لتحريك الحركة التجارية في المدينة.


وتشير مصادر اخرى الى ان مسؤولية تنفيذ قرارات التعبئة ومنع التجول تقع بالدرجة الاولى على السلطات الامنية ، وتاليا على المراجع الدينية المتنورة التي يقتضي ان تسارع الى توضيح وشرح اهمية قرار منع التجول والتخفيف من التجمعات في المساجد خاصة ان الكثير من هذه المساجد تشهد حاليا ازدحاما والكتف يلاصق الكتف، ضاربين عرض الحائط بمندرجات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مما يتسبب بارتفاع اعداد المصابين جراء العدوى في المساجد، وتقول المصادر انه في احسن الاحوال يجب الالتزام بقرار مديرية الاوقاف بهذا الصدد، غير ان مساجد طرابلس والشمال تبدو انها غير معنية بهذا القرار حسب ما نقل عن ائمة ومشايخ بل وحسب ما ذكرته المصادر من انها لن تستطيع منع اي مصل يريد الصلاة في المسجد واقامة شعائر رمضان ، ولذلك تشير المصادر الى مخاوف من تفاقم العدوى خلال شهر رمضان والعيد حيث لا التزام بكل الاجراءات وبكل اسباب الحماية والوقاية.

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:22 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-04-09
05:50 | 2021-04-09
06:20 | 2021-04-09
06:54 | 2021-04-09
06:37 | 2021-04-09
06:30 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website