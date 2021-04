هل طلب "تكتل لبنان القوي" من الفرزلي تقديم استقالته؟

أوضح نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي في حديث لـ"جريدة السهم"، بعد تردد أخبار عن طلب "تكتل لبنان القوي" منه تقديم استقالته من التكتل وسحب عضويته على خلفية تصريحاته الأخيرة، أنه خرج من "تكتل لبنان القوي" منذ عام ونصف "بعد ثورة 17 تشرين، لكنني كنت أقول إنني متمايز ومنقطع احتراما للسادة الزملاء. وهذا موضوع بسيط، كل الناس تعلم بأنني منسحب منذ مدة طويلة، ولم اكن أتحدث في الأمر. كنت أرى صورا قديمة تنشر لي وانا في اجتماعات التكتل، ووجدت من المعيب أن اعترض وأطلب إزالة صورتي احتراما للماضي بيننا أو for the old times sake".