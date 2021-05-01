تفاصيل حادثة حريق فندق برمانا.. هذا ما كشفه "الدفاع المدني"

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٢٠ من تاريخ اليوم الواقع ٠١\٠٥\٢٠٢١ حريقاً شب داخل غرفة تقع في الطبقة الثالثة من احد الفنادق في برمانا - المتن.وقد حالت سرعة تدخل العناصر دون امتداد النيران إلى باقي ارجاء الفندق.وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.