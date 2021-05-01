مرتضى للعمال: كل عام وأنتم تصنعون أعياد البشرية

غرد وزير الثقافة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى عبر "تويتر" بمناسبة عيد العمال قائلاً: "للذين تشرق الشمس بإيقاع انفاسهم، ويذوب انين الأرض ببلسم سواعدهم، "كل عام وهم يصنعون اعياد البشرية"



وأرفق التغريدة بوسم: #عيد_العمال