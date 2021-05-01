مساعي الراعي لم تنجح في احداث الاختراق المرجو حكوميا

كتبت "النهار": "لم يتحقق أي تقدم بين بعبدا وبيت الوسط على خلفية الاتصالات البعيدة عن الأضواء التي تولاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والتي يبدو واضحا انها لم تنجح بعد في احداث الاختراق المرجو لاعادة عقد لقاءات التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عَل التواصل وكسر الجليد الذي بلغ حدود الخصومة الشديدة يحقق الدفع اللازم للتوافق بينهما على تشكيل الحكومة. ولكن الإخفاق المتجدد في أي تحرك ووساطة يلقي ظلال الشك العميقة حول حرية حركة الفريق المعطل وما اذا كان قادرا فعلا على الاضطلاع بتسوية اذا سلمنا جدلا انه راغب في تسوية.وكتبت " الانباء الالكترونية" : مصادر مطلعة على اتصالات الساعات الأخيرة أكدت ان مساعي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لم تصل بعد الى أية نتيجة ايجابية قد تساعد على حل الأزمة، وإذا كان الاتفاق من حيث الشكل على حكومة "3 ثمانات" من دون ثلث معطل أو نصف زائدا واحد، فإن الخلاف الجوهري بين بعبدا وبيت الوسط يتركز بالدرجة الأولى حول من يسمي الوزراء المسيحيين وحصة كل فريق من الحقائب السيادية والأساسية، وقد لا يكون لهذه العقد أي حل بانتظار ما سيحمله وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان مطلع الأسبوع، وما اذا كان سيكشف عن أسماء الشخصيات السياسية المدرجة على لائحة العقوبات الفرنسية بتهمة عرقلة العملية السياسية في لبنان".