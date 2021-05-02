إحباط عملية تهريب بنزين في عكار.. إليكم القصة الكاملة

قام شباب من الدورة - عكار بضبط واحباط عملية تهريب ما يقدر بـ2200 ليتر بنزين كانت تمرّ بالبلدة.وفي التفاصيل، ان شخصين توليا عملية التهريب وهما من التبعية السوريّة إلى جانب شخصين من عكار العتيقة.وقد تم التواصل مع القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان وضبطت الشاحنة وأوقفت المهربين.