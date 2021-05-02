من "لبنان 24" فصح مجيد

يتقدّم "لبنان 24" من المسيحيين الذين يتّبعون التقويم الشرقي بأحر التهاني بحلول عيد الفصح المجيد، على أمل أن تحمل الأيام الطالعة إستقرارًا سياسيًا وأمنيًا وإجتماعيًا وصحّيًا، بعدما حولّت جائحة كورونا حياة الناس إلى قلق مستمر.كل عام وأنتم بخير.