لبنان

عامل مشترك بين اليابان ولبنان.. هذا ما كشفه السفير عن تاريخ البلدين

Lebanon 24
02-05-2021 | 07:43
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أكّد السفير الياباني في لبنان تاكيشي أوكوبو أنّ ثمة عاملاً مشتركاً بين بلاده وبيروت. 

 

جغرافيا اليابان ولبنان بلدان يبعدان عن بعضهما البعض، لكن لدينا شيء واحد مشترك في تاريخنا.

لقد اجتازت كلتا البلدين حروبا مدمره، لكن بعثتا من جديد من تحت الرماد مثل طائر الفينيق. وهذا ما يدفعنا للتعاطف القوي مع الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب. إنني اؤمن بالحكمه.حمى الله لبنان

وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، كتب أوكوبو: "جغرافيا اليابان ولبنان بلدان يبعدان عن بعضهما البعض، لكن لدينا شيء واحد مشترك في  تاريخنا. 
لقد اجتاز البلدان حروبا مدمرة، لكن بعثا من جديد من تحت الرماد مثل طائر الفينيق. وهذا ما يدفعنا للتعاطف القوي مع الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب. إنني اؤمن بالحكمة. حمى الله لبنان". 

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