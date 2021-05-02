لا تواصل بين "بعبدا" و"عين التينة"

منذ أن إقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته الحكومية لم يُسجل أي إتصال بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وتقول المعلومات أن "حزب الله" هو الذي يسّوق لمبادرة بري لدى رئيس الجمهورية، مع العلم أن رئيس مجلس النواب لا يتناول الرئيس عون، لا في العلن ولا في السرّ، ويؤكد إحترامه لكل المقامات الوطنية.