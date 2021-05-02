مصرف كبير يتخذ هذا الاجراء الامني

أُبلغ مصدر أمني من إدارة أحد المصارف الكبرى في لبنان أن الأخير زاد عدد عناصر الحماية المولجة حراسة المصرف وفروعه وممتلكاته على كافة الأراضي اللبنانية وخاصة الإدارة المركزية وفروع جبل لبنان ، عازياً السبب الى الهرج والمرج والتعدي على الأملاك الخاصة وإنتهاك حرمة الشركات كما حصل في الأسابيع الماضية .وأشار مصدر معني في ادارة المصرف" ان المصرف المذكور شأنه شأن كل مصارف لبنان هو تحت سقف القانون ويحترم القضاء ويجله وكل رهانه على مؤسسات القوى الأمنية في الحفاظ على الملكية الخاصة ، ولكنه لن يسمح أبداً للمجموعات الغوغائية أن تنتهك حرمة أملاكه وكرامة موظفيه" .