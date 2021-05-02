لبنان

سجال بين نائب ولبنانية.. والسبب كيس "شيبس"!

Lebanon 24
02-05-2021 | 03:02
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ردّ النائب ميشال ضاهر للمرة الأولى على الانتقادات التي تطال "شيبس ماستر" الذي تنتجه شركته.

وبنبرة غاضبة، ردّ الضاهر على تغريدة سيدة لبنانية اشتكت فيها من احتواء كيس رقائق البطاطا على كمية كبيرة من الهواء بدلاً من الشيبس. وكتبت السيدة "كارلا": " بونجو ميشال ضاهر انا بحب ارويلك شي حصل معي.. اشتريت كيس هوا لابني قام طلعلو شوي شيبس بالغلط.. ايه والله متل ما عم خبرك".

 

بونجور @mgdaher انا بحب ارويلك شي حصل معي.. اشتريت كيس هوا لابني قام طلعلو شوي شيبس بالغلط.. ايه والله متل ما عم خبرك 🤷🏻‍♀️



هذه التغريدة التهكمية، وهي ليست الأولى، دفعت ضاهر إلى الرد قائلاً: "وانا بحب خبرك انو الوزن مكتوب على الكيس وتاكدي من الوزن بس في شعب ما بحب القراءة ونحن ما منعبي الكيس احسن ما يتكسر الشيبس ومنعبي نيتروجين لنحافظ على النوعية هي النكتة صارت بايخة وفيكي بقى ما تشتري".

 

وانا بحب خبرك انو الوزن مكتوب على الكيس وتاكدي من الوزن بس في شعب ما بحب القراءة ونحن ما منعبي الكيس احسن ما يتكسر الشيبس ومنعبي نيتروجين لنحافظ على النوعية هي النكتة صارت بايخة وفيكي بقى ما تشتري



وأثارت هذه التغريدة تفاعلاً في أوساط روّاد "تويتر"، إذ علّق جمال ديب عازار منتقداً بالقول: " فظيعين بال customer care عندكن هيك بتجاوبوا زباينكم".

فظيعين بال customer care عندكن 🥴 هيك بتجاوبوا زباينكم 😬

أما جوزيف الخوري، فكتب: "وقت بتقللو الوزن كمان الكيس اللي في نيتروجين كمان لازم يكون أصغر
صراحة حجم الكيس ما بدل ابداً عالمحتوى يعني اذا بدي وافق معك بكرا علبة conserve تبع الكلغ منحط فيا وقية ومنقول للعالم ما بتعرفو تقرو
ع كل حال هاي مؤسستك وحضرتك أعلم فيا
Ok ما منشتري ع راحتك".

 

وقت بتقللو الوزن كمان الكيس اللي في نيتروجين كمان لازم يكون أصغر
صراحة حجم الكيس ما بدل ابداً عالمحتوى يعني اذا بدي وافق معك بكرا علبة conserve تبع الكلغ منحط فيا وقية ومنقول للعالم ما بتعرفو تقرو
ع كل حال هاي مؤسستك وحضرتك أعلم فيا
Ok ما منشتري ع راحتك



بدوره، تساءل فادي عازار: "ليش الماركات العالمية ما بيبقى الكيس منفوخ على الفاضي؟".

 

ليش الماركات العالمية ما بيبقى الكيس منفوخ على الفاضي؟

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