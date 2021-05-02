توقيف 14 شخصا أرادوا تهريب البنزين والمازوت والطحين الى سوريا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 1/ 5/ 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 14 مواطنا، وضبطت 3 صهاريج و4 آليات نوع بيك آب، وآلية نوع فان وسيارتين محملتين بحوالى 24.000 ليتر من مادة البنزين 43.000 ليتر من مادة المازوت و6 أطنان من مادة الطحين المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.