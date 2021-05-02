حسن يكشف: سآخذ هذا اللقاح.. و130 ألف جرعة من أسترازينيكا تصل مساء

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للجديد أنّ "المؤشرات الإيجابية واضحة للعيان ولكن يجب عدم التفريط بها وعدم المبالغة بالنتائج والتمسك بالإجراءات الصحية لا في الأماكن الدينية والطقوس الدينية يجب أن تراعي دقة هذه المرحلة".وأضاف: "متجهون إلى المستوى الثالث من تصنيف المستوى الوبائي ونسعى من خلال الاجراءات إلى خفض نسبة المخاطر والإصابات والوفيات إلى المستوى الثالث ومع استكمال عملية التلقيح نصل إلى المستوى الثاني".وتابع: " عندما يحين موعد أخذ اللقاح سأختار استرازينيكا"، مضيفاً: "الاسبوع الماضي وصل 55 ألف لقاح استرازينيكا من المعمل في موسكو ولكن وزارة الصحة لم تستلمها بعد من الوكيل بانتظار إجراء 3 فحوصات مخبرية وحتى الآن لم نستعملهم ومساء اليوم سنستلم 130 ألف لقاح استرازينيكا من معمل استرازينيكا في إيطاليا".