لبنان

تصريح لدياب حول انعقاد حكومة تصريف الاعمال... ماذا قال؟

Lebanon 24
02-05-2021 | 06:54
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أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب في حديث للـ "BBC" عدم رفضه لـ"عقد جلسات استثنائية لكننا نتّبع الدستور والمادة 64 لتصريف الأعمال بالنطاق الضيّق".

ولفت، الى أن "عقد جلسة هو استثناء على القاعدة، والدليل أنه خلال 41 سنة الماضية لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال، إلا مرة واحدة فقط." وقال: "في اللحظة التي قدمت فيها استقالتي، فقد تخليت عن ثقة مجلس النواب، وبالتالي نحن لا نرفض عقد جلسة خلال فترة تصريف الأعمال، بل لا نستطيع دستوريا عقد جلسة".

المصدر: BBC
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