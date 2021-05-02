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لبنان
مفوضية التربية في التقدمي: لاقبال الاساتذة على التلقيح
Lebanon 24
02-05-2021
|
09:22
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صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:
يهم مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أن تسلّط الضوء على النقاط التالية:
أولاً: تمّ مؤخراً إقرار اقتراح مشروع قانون في اللجان النيابية المشتركة، وشارك في تقديمه اللقاء الديمقراطي، يحفظ حق المتعاقدين في احتساب ساعاتهم كاملة عن أيام التعطيل القسري بسبب جائحة كورونا. وفي هذا السياق تطالب مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة نيابية عامة.
ثانياً: بالنسبة لعملية التلقيح التي تستهدف القطاع التربوي، تأسف المفوضية على الإقبال الضعيف على التطعيم، وتدعو جميع الأساتذة والمعلمين إلى الإقبال على التسجيل وأخذ اللقاح أيًا كان المتوفر ودون تفضيل بينها، خصوصاً أن جميعها آمنة وفعالة.
ثالثاً: تبقى العودة الآمنة إلى التعليم الحضوري هي الملاذ الوحيد لإنقاذ العام الدراسي الحالي وإطلاق العام الدراسي القادم بطريقة صحيحة، فالتعليم الحضوري يسمح بتقييم جدي وشفاف، وحاجة ملحة لإصلاح ما أفسده الترفيع التلقائي في العام الماضي، كما يسمح بإجراء امتحانات رسمية حضورية وعادلة تستعيد فيها الشهادة الرسمية شيئاً من قيمتها التي فقدتها.
رابعاً: تشدّد المفوضية على إطلاق عملية تلقيح مشابهة في التعليم المهني والتقني.
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